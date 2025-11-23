Биатлон
Сегодня, 13:35

Команда Серохвостова и Халили выиграла смешанную эстафету на Кубке лиги клубного биатлона

Команда «Профински», в составе которой выступили Карим Халили, Даниил Серохвостов, Виктория Сливко и Анастасия Халили, выиграла смешанную эстафету на Кубке лиги клубного биатлона в Ханты-Мансийске.

«Профински» прошли эстафету за 1 час, 7 минут и 25,1 секунды, использовав 8 дополнительных патронов на 8 огневых рубежах.

Второе место заняла команда «Лыжный клуб Наседкина» (Александр Поварницын, Эдуард Латыпов, Елизавета Бурундукова, Кристина Резцова), которая использовала 10 доппатронов и уступила «Профински» 23,4 секунды.

На третьей строчке — команда «Золотые Рыси» (Кирилл Бажин, Савелий Коновалов, Ирина Казакевич, Тамара Дербушева), которая использовала 3 дополнительных патрона и уступила победителю 31,5 секунды.

Кубок Международной лиги клубного биатлона прошел с 22 по 23 ноября, смешанная эстафета стала последней гонкой соревнований.

