Команда Резцовой выиграла смешанную эстафету в Кубке Международной лиги клубного биатлона

Лыжный клуб «Наседкина» стал победителем смешанной эстафеты в Кубке Международной лиги клубного биатлона в Ханты-Мансийске.

Квартет, состоящий из Александра Поварницына, Эдуарда Латыпова, Полины Шевниной и Кристины Резцовой, преодолел дистанцию за 1 час 8 минут 26 секунд. Они воспользовались 9 дополнительными патронами.

Второе место в гонке занял БК «Профински» в составе Карима Халили, Даниила Серохвостова, Анастасии Халили и Виктории Сливко. Их отставание от лидеров составило 11,2 секунды (11 доппатронов).

Тройку призеров замкнул БК «Белорусский нефтяник» (+54,9 секунды), который представляли Антон Смольский, Дмитрий Лазовский, Анна Сола и Динара Смольская. Команда финишировала с двумя штрафными кругами и 8 доппатронами.