"Команда мечты". Павлова поблагодарила сборную за ЧМ

Российская биатлонистка Евгения Павлова в своем Инстаграме поблагодарила сборную за чемпионат мира в шведском Эстерсунде. Национальная команда завоевала три медали: Александр Логинов стал вторым в спринте, Екатерина Юрлова-Перхт - второй в масс-старте, мужская команда - третьей в эстафете.

- Команда мечты. Спасибо всем за этот прекрасный чемпионат мира, - написала Павлова.

Павлова на прошедшем чемпионате мира стала 24-й в спринте, 9-й в пасьюте и 18-й - в масс-старте. Она также заняла 4-е место в смешанной эстафете и 6-е в сингл-миксте вместе с Матвеем Елисеевым.

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