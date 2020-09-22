Команда ХМАО-Югры выиграла мужскую эстафету на летнем чемпионате России-2020

В Тюмени завершился летний чемпионат России по биатлону. Последним видом программы турнира была мужская эстафета, в которой первой финишировала команда Ханты-Мансийского автономного округа. Второе место у биатлонистов республики Башкортостан, третье — у команды Тюменской области.

Летний биатлон. Чемпионат России

Мужчины. Эстафета

1. ХМАО-Югра (Дмитрий Иванов, Петр Пащенко, Вадим Филимонов, Семен Сучилов)

2. Республика Башкортостан (Антон Бабиков, Алексей Петров, Александр Бабчин, Эдуард Латыпов)

3. Тюменская область-1 (Евгений Гараничев, Илья Новопашин, Вадим Истамгулов, Евгений Идинов)

4. СЗФО (Ярослав Костюков, Василий Томшин, Данил Калинин, Алексей Слепов)