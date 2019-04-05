"Когда спортсмен использует телефон во время тренировки, за это нужно штрафовать". Драчев - о соцсетях

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев заявил, что спортсмены не должны бесцельно тратить энергию на телефон. Ранее президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе выступила за запрет социальных сетей во время соревнований.

- Предложение запретить соцсети во время соревнований? Смотря какие соцести, - приводит слова Драчева ТАСС. - Когда человек на завтраке, на обеде, на ужине сидит с телефоном, использует его во время тренировки и вместо тренировки, да еще и не спит из-за этого - это беда, за это даже нужно штрафовать. Спортсмен ведь работает за государственные деньги, и не дело бесцельно тратить энергию на телефон.

Напомним, на чемпионате мира-2019 в шведском Эстерсунде российские биатлонисты завоевали три медали: Александр Логинов стал вторым в спринте, Екатерина Юрлова-Перхт - второй в масс-старте, а мужская команда - третьей в эстафете.

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