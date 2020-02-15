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Допинг

«Когда речь заходит о допинге, то все ждут, что я снова подам голос». Фуркад — о новом скандале с российскими биатлонистами

18:48
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Французский биатлонист Мартен Фуркад высказался о новом допинговом скандале в российском биатлоне. В употреблении запрещенных препаратов были уличены Евгений Устюгов и Светлана Слепцова.

— Когда речь заходит о допинге, то все ждут, что я снова подам голос, — цитирует Фуркада NRK. — Я считаю, что честность — это главное качество. Нужно быть открытым. Но если ты молчишь, то это никак не помогает твоему делу.

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