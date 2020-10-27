Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала «СЭ» решение антидопинговой панели CAS признать виновным российского биатлониста Евгения Устюгова в нарушении антидопинговых правил. Устюгова лишили золотых медалей на Олимпийских играх 2010 и 2014 годов.

— Я из такого вида спорта, где никаких допингов и специальных препаратов не принималось в наше время. Раз есть показатели, наверное, они на чем-то обоснованы. Здесь мы можем только судить, насколько эти показатели правильные, — сказала Роднина «СЭ». — Дело в том, что ты сдаешь тесты, но не факт, что они тут же вскрываются. Может быть, изменились какие-то положения.

Это обидно, за это надо бороться и отстаивать, потому что ко всем спортсменам из России относятся с определенным пристрастием. Наверное, нам тоже надо делать определенные выводы, идти на опережение, а не ждать, когда у нас заберут олимпийские медали. К сожалению, мы здесь никакой позиции для себя не выработали. Мы идем по тому графику, который нам расписала ВАДА, принимаем законы, меняем лаборатории, проводим обследования. Но при этом должен быть и свой собственный график работы. (Сергей Федоров)