«Кнопку сам жмешь?» Губерниев пошутил под постом Шипулина о работе в Госдуме
Комментатор Дмитрий Губерниев пошутил в комментариях под сообщением олимпийского чемпиона по биатлону Антона Шипулина в Instagram. Он прокомментировал запись спортсмена, в которой тот делится впечатлениями от первой недели работы в качестве депутата Госдумы, куда попал после довыборов. О завершении карьеры биатлониста Шипулин сообщил в декабре 2018 года.
— Подходит к концу моя первая рабочая неделя в Государственной Думе. Сказать, что было непросто войти в новый для меня ритм и влиться в новый коллектив — ничего не сказать, — написал Шипулин. — Это целый мир со своими трудностями и со своими, будем надеяться, победами. Пусть это будет звучать амбициозно, но я нацелен на достижение максимальных результатов.
Моим первым шагом в новом статусе депутата Госдумы стало решение о том, что половину своей зарплаты я буду перечислять на благотворительные цели Советам Ветеранов своего избирательного округа.
Специально для своих избирателей и всех тех, кому интересна моя политическая деятельность, я завел страницу, где буду выкладывать свою новую политическую историю.
— Кнопку сам жмешь? — написал в комментариях Губерниев, сопроводив сообщение смеющимся смайлом.
Добрый день, дорогие друзья! Подходит к концу моя первая рабочая неделя в Государственной Думе. Сказать, что было непросто войти в новый для меня ритм и влиться в новый коллектив — ничего не сказать. Это целый мир со своими трудностями и со своими, будем надеяться, победами. Пусть это будет звучать амбициозно, но я нацелен на достижение максимальных результатов. Моим первым шагом в новом статусе депутата Госдумы стало решение о том, что половину своей зарплаты я буду перечислять на благотворительные цели Советам Ветеранов своего избирательного округа. Специально для своих избирателей и всех тех, кому интересна моя политическая деятельность, я завел страницу — @shipulin.174 где буду выкладывать свою новую политическую историю. Подписывайтесь ? Всем добра и здоровья!