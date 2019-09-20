«Кнопку сам жмешь?» Губерниев пошутил под постом Шипулина о работе в Госдуме

Комментатор Дмитрий Губерниев пошутил в комментариях под сообщением олимпийского чемпиона по биатлону Антона Шипулина в Instagram. Он прокомментировал запись спортсмена, в которой тот делится впечатлениями от первой недели работы в качестве депутата Госдумы, куда попал после довыборов. О завершении карьеры биатлониста Шипулин сообщил в декабре 2018 года.

— Подходит к концу моя первая рабочая неделя в Государственной Думе. Сказать, что было непросто войти в новый для меня ритм и влиться в новый коллектив — ничего не сказать, — написал Шипулин. — Это целый мир со своими трудностями и со своими, будем надеяться, победами. Пусть это будет звучать амбициозно, но я нацелен на достижение максимальных результатов.

Моим первым шагом в новом статусе депутата Госдумы стало решение о том, что половину своей зарплаты я буду перечислять на благотворительные цели Советам Ветеранов своего избирательного округа.

Специально для своих избирателей и всех тех, кому интересна моя политическая деятельность, я завел страницу, где буду выкладывать свою новую политическую историю.

— Кнопку сам жмешь? — написал в комментариях Губерниев, сопроводив сообщение смеющимся смайлом.