Клод посвятил подиум в Поклюке своему пропавшему отцу

Жиль Клод, отец троих биатлонистов Фабьена, Эмильена и Флорана Клода, без вести пропал в горах в Канаде. Он в составе группы из девяти человек путешествовал на снегоходах на севере Канады. Их снегоходы провалились под лед во время перехода по воде. Троим удалось выбраться, хотя гид впоследствии скончался. Остальных ищут спасатели.

Фабьен и Флоран приняли решение выступить в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Поклюке. Флоран завоевал свой первый в карьере подиум, став третьим, Фабьен же стал 47-м.

— Я очень доволен своей гонкой. Очень много мыслей было в голове, — цитирует Ski Nordique Фабьена Клода. — Мы решили с Флораном все же выйти на старт.

— Этот подиум — для моего отца. Я горжусь тем, что мы сделали. Мы отдали прекрасную дань, — сказал Флоран Клод.