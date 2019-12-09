Клэр Иган: «Вопрос в другом: изменит ли это наказание порочную систему?»

Американская биатлонистка Клэр Иган, являющаяся представителем IBU от спортсменов с правом голоса, поддержала решение ВАДА о санкциях в адрес российского спорта

— «Отстранение» на четыре года не совсем точный термин. Потому что спортсмены, которые смогут доказать, что непричастны к употреблению допинга, смогут выступать под нейтральным флагом, — написала Иган в Twitter. — Вопрос в другом: изменит ли это наказание порочную систему, которая поощряет использование допинга и не заботится о здоровье спортсменов?

9 декабря исполком ВАДА утвердил рекомендации комитета по соответствию и определил санкции для России за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.

В их числе — 4-летний запрет для России на участие в крупных международных соревнованиях (в том числе Олимпийские игры и чемпионаты мира) и лишение права их принимать, на них не может подниматься флаг РФ.

Российские спортсмены и их персонал могут быть допущены до стартов только в случае доказательства своей непричастности к любым допинговым нарушениям.

Также представители/чиновники российской власти не могут занимать никаких должностей ни в одной организации-подписанте кодекса ВАДА и посещать крупные соревнования.

ВАДА забанило российский спорт на четыре года. Live!