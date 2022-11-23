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Сегодня, 13:07

Клебо предположил, что российским биатлонистам трудно себя мотивировать

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо прокомментировал то, что трехкратный чемпион ОИ Александр Большунов остался без медалей на первом этапе Кубка России, который прошел в Вершине Теи в минувшие выходные.

«Вероятно, эти места — наихудшие для него за все четыре года, что он выступает на Кубке мира. Конечно, это необычно. Вероятно, они тоже в сложной ситуации. Как сложится сезон для Большунова и других русских? Невозможно сказать. Может, им тяжело мотивировать себя», — приводит слова Клебо Nettavisen.

Большунов занял четвертое место в мужской гонке с раздельным стартом на 10 км в свободном стиле в рамках первого этапа Кубка России в Хакасии. Первое место у Дмитрия Мальцева.

Биатлон
Александр Большунов
Йоханнес Клебо
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