Клебо предположил, что российским биатлонистам трудно себя мотивировать

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо прокомментировал то, что трехкратный чемпион ОИ Александр Большунов остался без медалей на первом этапе Кубка России, который прошел в Вершине Теи в минувшие выходные.

«Вероятно, эти места — наихудшие для него за все четыре года, что он выступает на Кубке мира. Конечно, это необычно. Вероятно, они тоже в сложной ситуации. Как сложится сезон для Большунова и других русских? Невозможно сказать. Может, им тяжело мотивировать себя», — приводит слова Клебо Nettavisen.

Большунов занял четвертое место в мужской гонке с раздельным стартом на 10 км в свободном стиле в рамках первого этапа Кубка России в Хакасии. Первое место у Дмитрия Мальцева.