Бажин — о лиге клубного биатлона: «Решил сделать акцент на сезон, а не на эти старты»

Российский биатлонист Кирилл Бажин прокомментировал решение создать Международную лигу клубного биатлона.

«В международном кубке я не участвовал. Посоветовавшись с тренерами, решил остаться на сборе на Семинском перевале и сделать больше акцент на сезон, а не на эти старты. Пролог, конечно, интересен, здорово, что у нас все так развивается», — приводит слова Бажина Metaratings.ru.

Новый проект стартовал в ноябре 2023 года в Ханты-Мансийске. Сообщалось, что победители гонок получили по 1 миллиону рублей, серебряные призеры — по 500 тысяч, бронзовые — по 250 тысяч.