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Сегодня, 10:53

Кирхнер покинул пост главного тренера сборной Германии по биатлону

Ана Горшкова
Корреспондент
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Трехкратный олимпийский чемпион Марк Кирхнер покинул пост главного тренера мужской сборной Германии по биатлону.

Сообщается, что Кирхнера заменит словенский специалист Урош Велепец, который в сезоне-2022/23 работал его помощником. Велепец будет работать в паре с бывшим немецким лыжником Йенсом Филбрихом.

«Прежде всего, особая благодарность моей жене и семье. Без них такое путешествие и стопроцентная поддержка соревновательного спорта были бы невозможны. Работа приносила мне много радости до самого конца. Но теперь пришло время прокладывать путь для новых проектов», — приводит слова Кирхнера Ski-nordique.

52-летний Кирхнер занимал должность главного тренера сборной Германии по биатлону с 2010 года. Под его руководством немецкая команда в эстафете завоевала серебро на Олимпийских играх в Сочи и бронзу на Олимпиаде в Пхенчхане.

В нынешнем сезоне немецкие биатлонисты только один раз поднималась на верхнюю ступень пьедестала: Бенедикт Долль на этапе Кубка мира в Эстерсунде завоевал золотую награду в индивидуальной гонке на 20 км.

Источник: https://www.ski-nordique.net/
Сборная Германии по биатлону
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