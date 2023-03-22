Кирхнер покинул пост главного тренера сборной Германии по биатлону

Трехкратный олимпийский чемпион Марк Кирхнер покинул пост главного тренера мужской сборной Германии по биатлону.

Сообщается, что Кирхнера заменит словенский специалист Урош Велепец, который в сезоне-2022/23 работал его помощником. Велепец будет работать в паре с бывшим немецким лыжником Йенсом Филбрихом.

«Прежде всего, особая благодарность моей жене и семье. Без них такое путешествие и стопроцентная поддержка соревновательного спорта были бы невозможны. Работа приносила мне много радости до самого конца. Но теперь пришло время прокладывать путь для новых проектов», — приводит слова Кирхнера Ski-nordique.

52-летний Кирхнер занимал должность главного тренера сборной Германии по биатлону с 2010 года. Под его руководством немецкая команда в эстафете завоевала серебро на Олимпийских играх в Сочи и бронзу на Олимпиаде в Пхенчхане.

В нынешнем сезоне немецкие биатлонисты только один раз поднималась на верхнюю ступень пьедестала: Бенедикт Долль на этапе Кубка мира в Эстерсунде завоевал золотую награду в индивидуальной гонке на 20 км.