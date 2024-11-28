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Казакевич считает, что российские атлеты могут вернуться на международную арену в полноценном статусе

Камила Абдурахманова
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Олимпийский призер Ирина Казакевич рассказала, что готова рассмотреть возможность выступления в нейтральном статусе.

«Я рассчитываю на то, что до завершения карьеры мне удастся вернуться на международную арену и показать себя там. Это один из мотивирующих факторов. Конечно, я не могу сказать, как скоро это произойдет, эти обстоятельства не от нас зависят, но я продолжаю тренироваться, совершенствоваться и устранять свои недочеты. Нейтральный статус? Зависит от того, какие будут условия. Но на Олимпиаде в Пекине мы уже выступали в нейтральном статусе, все иностранные спортсмены все равно знали, из какой мы страны. Но если мы будем возвращаться, то, скорее всего, в полноценном статусе», — приводит слова Казакевич ТАСС.

27-летняя Казакевич является серебряным призером Игр 2022 года в Пекине в эстафете. Российские биатлонисты не выступают в международных турнирах с первой половины 2022 года из-за санкций IBU.

Источник: ТАСС
Биатлон
Ирина Казакевич
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