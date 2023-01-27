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27 января, 11:36

Казакевич победила в спринте на пятом этапе Кубка Содружества

Виктория Кравченко
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Ирина Казакевич.
Фото Global Look Press

Российская биатлонистка Ирина Казакевич заняла первое место в спринте на 7,5 км на пятом этапе Кубка Содружества, допустив один промах. Ее время — 22 минуты 57,2 секунды.

Второй стала белоруска Динара Алимбекова (+2,9), на третьем месте — Тамара Дербушева (13,5).

Биатлон. Кубок Содружества. Пятый этап. Раубичи (Белоруссия)
Женщины, спринт

1. Ирина Казакевич (Россия) — 22.57,2 (1)

2. Динара Алимбекова-Смольская (Белоруссия) — +2,9 (0)

3. Тамара Дербушева (Россия) — +13,5 (0)

4. Виктория Сливко (Россия) — +20,2 (1)

5. Наталья Гербулова (Россия) — +28,3 (1)

Биатлон
Ирина Казакевич
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