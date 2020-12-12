Казакевич не смогла объяснить, почему ушла на штрафной круг в эстафете

Российская биатлонистка Ирина Казакевич не смогла объяснить, почему допустила четыре промаха на стрельбе стоя во время своего этапа женской эстафеты на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).

— Была больше обида и злость на себя из-за того, что не справилась с этапом, особенно со стрельбой стоя, — сказала в эфире «Матч ТВ» Казакевич. — Не могу сказать, что именно произошло на этой стрельбе, волнение или страх. Может, пришла в группе лидеров и подумала, что могу уходить первой, отстреляв чисто, и переволновалась. Сложно что-то сказать, но сегодня я не справилась.

— Появляется азарт, желание бороться за более высокие места?

— Да. Наверное, когда стреляла лежа, поторопилась. Начала закидывать винтовку и поняла, что не попала пятым выстрелом. Наверное, в этой же суете пришла и на стойку. Ни ветра не было, ни чего-то еще. Многие девчонки сегодня ошибаются стоя, хотя погода для стрельбы благоприятная.

Казакевич завершила второй этап эстафеты на 12-м месте, уступая 55,7 секунды лидирующей сборной Чехии. На третьем этапе за сборную России выступит Лариса Куклина.