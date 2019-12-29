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Кайшева и Сливко выступят на этапах Кубка IBU в январе

15:24
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Российские биатлонистки Ульяна Кайшева и Виктория Сливко попали в состав сборной России на январские этапы Кубка IBU по итогам «Ижевской винтовки». Об этом сообщают «РИА Новости». До этого стало известно, что в мужской команде отобрались Алексей Слепов, Ильназ Мухамедзянов и Вадим Филимонов.

Ранее сообщалось, что в состав сборной России на этапы Кубка IBU, которые пройдут в январе, вошли Семен Сучилов, Кирилл Стрельцов, Василий Томшин, Екатерина Глазырина, Анастасия Поршнева, Полина Шевнина и Анна Никулина.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191229/1562993388.html#

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