Кайшева и Сливко выступят на этапах Кубка IBU в январе

Российские биатлонистки Ульяна Кайшева и Виктория Сливко попали в состав сборной России на январские этапы Кубка IBU по итогам «Ижевской винтовки». Об этом сообщают «РИА Новости». До этого стало известно, что в мужской команде отобрались Алексей Слепов, Ильназ Мухамедзянов и Вадим Филимонов.

Ранее сообщалось, что в состав сборной России на этапы Кубка IBU, которые пройдут в январе, вошли Семен Сучилов, Кирилл Стрельцов, Василий Томшин, Екатерина Глазырина, Анастасия Поршнева, Полина Шевнина и Анна Никулина.