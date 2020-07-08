Кайшева будет готовиться к сезону отдельно от сборной

Российская биатлонистка Ульяна Кайшева приняла решение начать подготовку к сезону по индивидуальному плану. От сборов в составе национальной команды она отказалась, сообщает ТАСС.

В 2012 году спортсменка стала чемпионкой юношеских Олимпийских игр в Инсбруке, годом позже — четырехкратной чемпионкой мира среди девушек. Была в числе четырех российских биатлонистов, которых допустили к участию в Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане.

В минувшем сезоне 26-летняя Кайшева выступила на чемпионате Европы и в одной гонке Кубка мира — в чешском Нове-Место она стала 86-й в спринте.