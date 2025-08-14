Мякяряйнен — о погибшей Дальмайер: «Она ощущала спокойствие в горах, и я ее прекрасно понимаю»

Чемпионка мира финка Кайса Мякяряйнен прокомментировала трагическую гибель немецкой биатлонистки Лауры Дальмайер.

31-летняя немка погибла в результате несчастного случая во время восхождения в горах в Пакистане. Она попала под камнепад 28 июля. Через два дня спасатели обнаружили ее тело.

«Смерть Лауры глубоко трогает. Она надолго останется в моих мыслях», — приводит слова Мякяряйнен Yle.

Экс-биатлонистка отметила, что узнала с новой стороны Дальмайер, когда они работали в качестве телевизионных экспертов после завершения карьеры.

«Мы больше обсуждали жизнь вне спорта, чем сам спорт. Мы говорили с ней о том спокойствии, которое она ощущала в горах после напряженной спортивной карьеры, и я ее прекрасно понимаю. Порой жизнь может зависеть от сотой доли секунды невезения», — добавила Мякяряйнен.

Дальмайер завершила карьеру биатлонистки в 2019 году. Она выиграла две золотые медали на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане и была семикратной чемпионкой мира.