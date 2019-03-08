Кайса Мякяряйнен: "Это либо последний, либо предпоследний сезон для меня"

Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен заявила, что может завершить карьеру по окончании текущего сезона. 36-летняя спортсменка добавила, что в этом году она испытывает трудности и с ходом, и со стрельбой.

- Сложно объяснить проблемы, с которыми я столкнулась в этом сезоне, - приводит слова Мякяряйнен SVT. - Испытывала трудности и с ходом, и со стрельбой. В каждом сезоне у меня бывают плохие гонки, но в этом году их очень много.

Это либо последний, либо предпоследний сезон для меня. Весной я пойму, осталась ли у меня мотивация продолжать карьеру.

Мякяряйнен занимает 5-е место в общем зачете Кубка мира, имея в активе 545 очков. Она является трехкратным обладателем Кубка мира, а также чемпионкой мира-2011 в гонке преследования.

Все о биатлоне - здесь