Касперович сообщил, что Логинов будет тренировать стрельбу на территории своего дома

Александр Касперович, тренер российского биатлониста Александра Логинова, сообщил, что чемпион мира-2020 может возобновить тренировки дома с использованием пневматики в случае необходимости.

«Он приступил к кроссовой подготовке, начал силовую работу. У него дома хороший зал, так что все нормально, больших проблем я не вижу. Сейчас думаем, как начинать стрелковую подготовку, мы обновили ложе для ружья, заказали одно для пневматики, пообещали, что после 10-го числа оно будет готово. Если доступ к оружию будет закрыт, то надо переходить на пневматику. У него свой дом, на его территории он может работать с пневматикой, установки уже есть, все готово. Как только ложе будет готово, отправлю ему, чтобы он там работал», — приводит слова Касперовича ТАСС.