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Касперович считает, что все зарубежные тренеры мечтают о возвращении российских биатлонистов

Камила Абдурахманова
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Тренер Александр Касперович заявил, что зарубежные коллеги мечтают о возвращении российских биатлонистов.

«Конечно, мы следим за всей спортивно-политической обстановкой. Хотим и мечтаем, чтобы мы вернулись во всех категориях. Но тут многое зависит от международной федерации. Знаю, что СБР много работает, находится в контактах с ней. Надеюсь, нас допустят до Олимпиады. Если не полным составом, то хотя бы молодежным. Это уже будет огромным прорывом. Я много общаюсь с зарубежными тренерами, все они ждут, когда мы вернемся, и мечтают обыграть сборную России. Пересматриваю международные старты прошлых лет — вот это было неповторимое зрелище. Мечтаю о том, чтобы успеть на своем веку увидеть подобное снова», — сказал Касперович «ВсеПроСпорт».

В сентябре Международный союз биатлонистов (IBU) оставил в силе отстранение россиян и белорусов от соревнований под своей эгидой.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Биатлон
Александр Касперович
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