Касперович рассказал о задачах, которые перед ним ставят в Болгарии

Александр Касперович, который в ближайшее время официально станет главным тренером сборной Болгарии, рассказал, какие цели ставятся перед командой.

— Есть определенные наработки. Надо узнать, что делалось там. Я попросил подготовить отчет Николая Захарова, который последние годы работал с командой, — приводит слова Касперовича РИА «Новости». — Он сказал, что они тренировались не меньше нашего. Но дело не во времени, а в качестве.

— Финансовая сторона дела сыграла свою роль?

— Нет. И даже скажу так: она уходила на самое последнее место. Наше поколение совсем по-другому воспитано, поэтому деньги не стоят особняком. У меня и в Санкт-Петербурге была хорошая зарплата, но я решил поехать в Болгарию не из-за денег.

— Подавляющее большинство членов биатлонной семьи поддерживает вас и Норицына. Приятно такое отношение?

— Конечно. У меня прекрасные отношения со всеми ветеранами, общался со своим наставником Александром Васильевичем Приваловым. Он сказал, что нельзя ни в коем случае опускать руки. Мне приятно, что за меня переживают и поддерживают те люди, с которыми я прошел большой путь в биатлоне. Думаю, я их не подведу.

— Какие задачи стоят перед вами?

— Еще не обсуждали. С Норицыным обсуждали, что у нас есть хорошие одиночные и смешанные эстафетные команды. Надо выстраивать эти дисциплины. Хотя и Тодорова может индивидуально прекрасно выступить. Будем говорить со спортсменами, изучим все выступления, не только результаты. Все разберем досконально.

— Вряд ли сами будете довольствоваться попаданием в топ-5?

— В любом случае будем бороться за медали.