Касперович о Логинове: «Человеку с таким международным опытом сложно вариться в одном котле»

Тренер Александр Касперович рассказал о состоянии подопечного Александра Логинова.

«Это Сашино место. У каждого спортсмена есть такие старты, на которых он удачно выступает. Трасса сложная, но Саша хорошо ее знает, тут ему всегда удается показывать хорошие результаты. Жаль, что не стартовали Серохвостов и Латыпов, но в любом случае конкуренция была высокой. Разговаривал с Сашей, он идет на поправку, показал хорошую скорость. Он набрал неплохую форму, и надеюсь, сохранит ее на весь сезон. Что касается мотивации, то тут сложно залезть внутрь человеку. Слава богу, Саша не такой замкнутый и закрепощенный. Понятно, что для человека, который выступал на столь высоком международном уровне, сложно вариться в этом котле. Но он не падает духом. Все надеемся, что скоро вернемся на международную арену. Плюс и внутри растет конкуренция, очень хорошая молодежь на подходе. Судя по последним стартам, борьба будет серьезная. В этом и мотивация», — сказал Касперович «ВсеПроСпорт».

В четверг Логинов стал победителем индивидуальной гонки на чемпионате России по биатлону в Ижевске. Соревнования в Ижевске проходят с 12 по 15 декабря. В субботу и воскресенье состоятся гонки в рамках третьего этапа Кубка России.