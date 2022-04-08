Касперович намерен покинуть пост главного тренера сборной Болгарии

Известный российский тренер по биатлону Александр Касперович рассказал, что намерен покинуть пост главного тренера сборной Болгарии, который занимал последние два года.

«Мой контракт истекает 30 апреля, болгарская федерация уже предложила его продлить. В ближайшие дни я должен дать им ответ. Вот только слишком уж много сейчас бытовых и организационных трудностей. Чтобы продолжить работу, нужно продлевать срок действия визы. У меня есть вид на жительство, но он не дает право нахождения в шенгенской зоне. Все это очень сложно... Думаю, продлить контракт у нас никак не получится», — заявил Касперович Betonmobile.ru.

Специалист рассказал о своем взаимодействии с руководством болгарской федерации.

«В ее штате работают всего три человека. Президент, который занимается глобальными вопросами, исполнительный директор и менеджер. Нагрузка на них выпадала очень большая, но они справлялись. С другой стороны, когда сотрудников мало, функционал каждого абсолютно понятен. И потому все возникавшие вопросы решались очень оперативно», — объяснил Касперович.

Тренер заявил, что своей работой в Болгарии он доволен.