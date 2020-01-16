Карим Халили: «Тяжело было бороться по такой разбитой трассе»

Россиянин Карим Халили не смог попасть в пасьют по итогам спринта на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

— В гонку преследования нужно было попадать. Было 10 секунд отставания, 6, но в конце, к сожалению, не хватило скорости. Тяжело было бороться по такой разбитой трассе. К лыжам никаких претензий нет, — сказал Халили в эфире «Матч ТВ».

Конечно, классно бегать на таком уровне. Но в последней группе, в которой я выхожу, бегут ребята примерно моего уровня. Со звездами пока особо не пересекался.

Теперь юниорский чемпионат мира. Там цель — участвовать во всех гонках и брать все медали.