Карим Халили: «Почти всю подготовку я провел вместе с лыжной сборной»

Российский биатлонист Карим Халили объяснил, почему по ходу подготовки к сезону тренировался с лыжниками.

— Что вам дала подготовка с лыжной сборной в группе Егора Сорина?

— Я действительно теперь чувствую себя в гонке совсем по-другому. Получаю удовольствие и понимаю, чего от себя ждать на каком этапе сезона. У меня очень сильно поменялась подготовка, по сравнению с прошлым сезоном. Пока, может быть, я не так сильно добавил в максимальной скорости, но зато у меня не должно быть проблем с поддержанием формы на протяжении всего сезона.

— Как вам вообще пришла в голову идея готовиться вместе с лыжниками Сорина?

— У меня еще до этого была возможность пообщаться с Сориным и я понял, что наши взгляды совпадают. Поэтому в нынешнем году захотел попробовать такой вариант. Получается, что почти всю подготовку я провел вместе с лыжной сборной и буквально сбор или два отдельно, со своим личным тренером, чтобы не упустить стрельбу. (Наталья Марьянчик)

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