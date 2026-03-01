Карим Халили победил в общем зачете Кубка России в сезона-2025/26

Биатлонист Карим Халили стал обладателем большого Хрустального глобуса в сезоне-2025/26 Кубка России.

1 марта он победил в масс-старте на финальном этапе Кубка страны в Златоусте. В 11 гонках сезона Халили набрал 496 очков и стал победителем общего зачета.

На втором месте в общем зачете находится Кирилл Бажин (488 очков), на третьей строчке — Александр Поварницын (420 очков).

Халили также стал победителем зачета масс-стартов среди мужчин, набрав 135 баллов за три гонки.

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