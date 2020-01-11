Карим Халили: «Перед эстафетами всегда боязно»

Российский биатлонист Карим Халили прокомментировал свое выступление в эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе. Халили впервые выступал на первом этапе эстафеты.

— Волнение присутствовало. Потому что эстафета. А перед эстафетами немного боязно. Борешься за команду, — сказал в эфире «Матч ТВ» Халили. — Поэтому волнительно. Из топовых соперников на моем этапе был Жаклен. Но это Кубок мира. Тут слабых ребят мало.

Перед спусками старался оставить просвет. Самый опасный спуск весь покрыт льдом. Я старался контролировать дистанцию, все притормаживались, опасались.

Доволен ли собой? Ну, на четверку.