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Карим Халили: «Перед эстафетами всегда боязно»

16:49
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Российский биатлонист Карим Халили прокомментировал свое выступление в эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе. Халили впервые выступал на первом этапе эстафеты.

— Волнение присутствовало. Потому что эстафета. А перед эстафетами немного боязно. Борешься за команду, — сказал в эфире «Матч ТВ» Халили. — Поэтому волнительно. Из топовых соперников на моем этапе был Жаклен. Но это Кубок мира. Тут слабых ребят мало.

Перед спусками старался оставить просвет. Самый опасный спуск весь покрыт льдом. Я старался контролировать дистанцию, все притормаживались, опасались.

Доволен ли собой? Ну, на четверку.

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