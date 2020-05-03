Карим Халили: «На чемпионате мира активно ходили разговоры, что я буду в эстафете»

Лучший молодой биатлонист России 21-летний Карим Халили рассказал, почему не принял участие в чемпионате мира этого года.

— На все ли сто процентов вы довольны прошедшим сезоном?

- Однозначно нет. Если только в эстафетах мне удалось неплохо пробежать за счет того, что там условия для всех были равными. В личных гонках я стартовал в далеких номерах, а зима в Европе была очень теплой. Во многих местах шли дожди, трассу посыпали селитрой. Для первых двух стартовых групп трасса еще была жесткой, люди ехали как по льду. А ближе к концу гонки выступала вода, трасса разбивалась. Представьте: Йоханнес Бе и так сильнее меня, а тут еще преимущество в скольжении. Понятно, что сразу мое отставание вырастает.

— Вас привезли на чемпионат мира, но в итоге не поставили ни на одну гонку. Как это восприняли?

- Изначально я думал, что побегу индивидуальную гонку. А дальше уже от нее тренеры будут отталкиваться, ставить ли меня в эстафету. Но когда в индивидуалке шанса не получил, стали активно ходить разговоры, что буду в эстафете. Мы проводили тренировку с Анатолием Николаевичем Хованцевым (главный тренер — Прим. «СЭ»), где он просил поработать с дополнительными патронами. Но дня за два гонки вечером к нам в комнату зашел Сергей Иванович Белозеров (старший тренер — Прим. «СЭ») и назвал фамилии тех, кто, скорее всего, побежит.

— И вашей в списке не оказалось?

- Ну да. Не то чтобы мне еще рано, но что-то типа того... Конечно, я расстроился. Предыдущий месяц я чувствовал себя хорошо, и все старты это показывали. Такой шанс, конечно, мне хотелось проверить себя. У меня вроде бы еще оставался шанс выступить на чемпионате Европы. Но в тот момент, когда я уже мог бы готовиться к нему, я вместо этого настраивался на чемпионат мира. Вот это меня расстроило даже больше, чем само неучастие в гонке. (Наталья Марьянчик)

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