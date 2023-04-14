Каминский заявил, что сейчас стрельба Корнева никуда не годится

Старший тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский подвел итоги прошедшего сезона для Александра Корнева.

«Насколько успешный сезон получился у Корнева? Мы не ставили задачу с ним любой ценой добиться какого-то результата. Работал в группе по общей схеме, ему надо было выступать на юниорском первенстве. С позиции лыжного хода я доволен им, стрельбой — нет. Мы определили и разобрались с оружием, поменяли его. Сейчас более-менее понимаем, что нужно сделать, чтобы совершенствовать стрелковый навык. Конечно он может улучшить свои результаты. Но сейчас его стрельба никуда не годится. Он один раз финишировал с нулем промахов и выиграл на этапе Кубка России. В нескольких неплохих гонках он допустил по два промаха. С двумя промахами Корнев может конкурировать с лучшими юниорами мира, с тремя уже сложно будет. Во всех компонентах он может прибавлять в стрелковой части — в изготовке, в обработке выстрела. У него большие резервы», — приводит слова Каминского Metaratings.ru.

В сезоне-2021/22 Корнев стал победителем общего зачета юниорского Кубка IBU. В прошедшем сезоне 22-летний спортсмен стал победителем спринтерской гонки на четвертом этапе Кубка России в Уфе.