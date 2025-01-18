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Каминский — о спринте на Кубке Содружества: «Давно не приходилось стрелять при таком ветре»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский оценил итоги спринта на Кубке Содружества.

Победителем спринта стал россиянин Даниил Серохвостов. Также в тройку вошли белорусы Антон Смольский и Дмитрий Лазовский.

«Пока не готов давать полную аналитику. Но если по горячим следам, то какие-то спортсмены нормально себя проявили, какие-то — средне. К примеру, Латыпов промахнулся, попал в порыв ветра. Правильно, что не стал пережидать, надо было стрелять, но не учел условия. Давно не приходилось стрелять при таком ветре, разве что в Рязани. Отмечу Сидорова, в целом все справились, кроме Корнева. Будем разбираться, анализировать. Что касается Серохвостова, один промах для него — это нормальный результат», — цитирует Каминского «ВсеПроСпорт».

Источник: «ВсеПроСпорт»
Биатлон
Юрий Каминский
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