Каминский: «Пока не могу конкретно сказать, какие задачи будут ставиться перед биатлонистами»

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал о летних соревнованиях в Красноярске.

«Безусловно, то что два старта пройдут в одном месте, очень удобно. Мы не теряем один-два дня на переезды. Если переезжать из Красноярска в зону московского времени, то будет и реакклиматизация временная. Мы много времени бы потеряли. В целом мы уже привыкли в сентябре стартовать достаточно часто. Если какие-то проблемы будут, то есть возможность дать отдохнуть ребятам», — цитирует Каминского Vprognoze.ru.

Также тренер ответил на вопрос о задачах российских биатлонистов.

«Пока не могу конкретно сказать, какие задачи будут ставиться перед спортсменами, но они обязательно будут, потому что мы считаем соревнования лучшей тренировкой, где можно отрабатывать важные для каждого спортсмена моменты», — добавил он.

С 6 по 8 сентября в Красноярске состоится первый этап Кубка Содружества, а с 12-го по 15-е число там же будет проходить чемпионат России по летнему биатлону.