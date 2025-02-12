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12 февраля 2025, 15:45

Каличева: «Мужчинам маловато 20 км в скиатлоне, а женщинам тяжело бежать 50 км»

Российская лыжница Арина Каличева рассказала, как относится к уравниванию мужских и женских дистанций в лыжных гонках.

«Считаю, что мужчинам в скиатлоне маловато 20 км, потому что, к примеру, на этапе Кубка России в Казани очень большая группа приехала на финиш. Кому-то повезло чуть больше, кому-то чуть меньше, но если бы дистанция была чуть длиннее, картина была бы другой. Женщинам бежать 50 км после всей программы очень тяжело, поэтому не скажу, что положительно, и не скажу, что отрицательно», — цитирует «РБ Спорт» Каличеву.

После Олимпийских игр в Пекине Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) приняла решение уравнять мужские и женские дистанции в лыжных гонках.

Источник: РБ Спорт
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