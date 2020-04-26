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«Как только стоит о чем-то подумать — сразу штраф». Куклина — о главных ошибках во время стрельбы

13:48
Лариса Куклина. Фото Instagram.
Лариса Куклина. Фото Instagram.
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Российская биатлонистка Лариса Куклина рассказала, какие ошибки допускает во время стрельбы на огневом рубеже.

— После финиша неоднократно пыталась вспомнить, о чем я думала, когда стреляла, но увы... Ответ находила редко! И как только стоит о чем-то подумать во время стрельбы — это сразу штраф в ответ, — написала Куклина в Instagram.

В минувшем сезоне Кубка мира Куклина не завоевала ни одной медали в личных гонках.

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