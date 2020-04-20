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Кабуков и Королькевич назначены старшими тренерами сборной России

14:45
Владимир Королькевич. Фото Федор Успенский., "СЭ"
Владимир Королькевич. Фото Федор Успенский., "СЭ"
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20 апреля 2020 года состоялось очередное заседание правления СБР. Владимир Королькевич и Роберт Кабуков были утверждены старшими тренерами сборных России, сообщает официальный сайт СБР.

Мужчины

Основной состав: Роберт Кабуков, Максим Максимов, Артем Истомин.

Резерв: Николай Князев, Алексей Волков, Дмитрий Шукалович.

Женщины

Основной состав: Владимир Королькевич, Николай Загурский.

Резерв: Сергей Коновалов, Евгений Куваев.

Старший тренер по резерву (юниорский и юношеский составы): Николай Большаков.

Юниоры: Сергей Шестов, Павел Спиридонов.

Юниорки: Александр Андреев, Александр Хлусович.

Юноши, девушки: Игорь Охотников, Евгений Панков, Евгений Пчелкин.

Дополнительная информация:

https://biathlonrus.com/news/press-reliz-ob-itogakh-zasedaniya-pravleniya-sbr-ot-20-04-2020/

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