Биатлон
Кубок мира Чемпионат мира Олимпиада Новости
Игры
Главная
Биатлон

Сегодня, 11:35

Губерниев — о письме СБР: «Они в очередной раз выставили себя на посмешище»

Дарья Алексеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал корреспонденту «СЭ» жалобу СБР в свой адрес.

«Нужно уволить спичрайтера. Абсолютно неграмотная история. Бесталанная писюлька. Незнание законов РФ, непонимание процессов. В последнем абзаце, журналист или общественность не может контролировать общественную организацию? Друзья мои, как это? В прекрасном фильме Владимира Мотыля «Звезда пленительного счастья» мама героя, которого играл Игорь Костолевский, сказала ему: «Что ты дурак — про то я одна знала, а ты хочешь всей Москве показать?». Поэтому ответ у меня будет очень простой: «Графиня изменившимся лицом бежит пруду. Грузите апельсины бочками. Братья Карамазовы». Они в очередной раз выставили себя на посмешище. Мне утром прислали, я улыбаюсь широкой улыбкой целый день», — сказал Губерниев «СЭ».

Ранее в распоряжении «СЭ» оказалось письмо от имени Союза биатлонистов России генеральному продюсеру ООО «Национальный спортивный канал» Александру Тащину.

Биатлон
Дмитрий Губерниев
СБР
1
0
Читайте также
Трассу в Барселоне переделали ради зрелищности. Вернет ли она интригу в чемпионат?
Карякин отказался выступить на Кубке мира без флага. Не поступился принципами
Самолет авиакомпании «Россия» готовится к экстренной посадке в Шереметьево
В Польше начали менять дорожные таблички с Калининградом
МО РФ: российские силовики сорвали попытку совершения теракта в Шебекино со стороны ВСУ
Астрахань вновь примет международный форум «Каспий — море успеха»
Популярное видео
Провал России на ЧМ по биатлону. Что с Логиновым? Live после турнира
Пока у России на ЧМ по биатлону — провал. Ждать ли медалей дальше?
Губерниев — жестко о дисквалификации Слепцовой и Устюгова
Драчев поддержал идею альтернативной Олимпиады
Слепов - о Губерниеве и о том, как кормить Тамагочи
Драчев объяснил, почему в сборную попал ноунейм
Владимир Драчев: "На прошлом чемпионате мира мы показали, что в нашей команде есть резервы"
Украинский чемпион - о Логинове
Губерниев и Иванов - о серебре Логинова
Шипулин - о завершении карьеры
Тренер Шипулина - о решении Антона
Жесткий ответ Губерниева Гамзе
Гараничев - о медали в масс-старте
Логинов: "Выжал из этой ситуации все, что мог"
Логинов - о допинге, Шипулине и Йоханнесе Бе
Почему ветераны биатлона разругались с Тихоновым
Что теперь будет с русским биатлоном?
"Я первый сказал, что поддержу Драчева"
Российская биатлонистка обвинила тренера в домогательствах. Аудио
Виролайнен потеряла коврик в толпе
Так здорово Услугина никогда не выступала
Довольный Цветков и два молчаливых норвежца
Цветков закрыл Кубок. И вот, что он сказал
Домашний музей Шипулиных
Виролайнен: "Вряд ли смогу бегать так же легко, как Фуркад"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В новом сезоне сумма призовых на российских биатлонных стартах не увеличится
Новости
RSS RSS
Все новости