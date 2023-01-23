Известный комментатор Дмитрий Губерниев в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что российские тренеры по биатлону обратились к Олегу Матыцину с открытым письмом по поводу нарушений Союза биатлонистов России (СБР) регламента проведения соревнований.

«Они абсолютно правы. Ситуация странная, мягко говоря. При всем уважении к белорусам, которые тоже где-то должны выпускать, есть регламент, — сказал Губерниев «СЭ». — Представьте, вы молодой спортсмен, а я ваш тренер. Мы приехали на соревнования, преодолели отбор, и нам говорят, что вы не побежите. А юниоры тоже не участвуют на международных соревнованиях. И как это вообще? Это какое-то дикое отношение к спортсменам. Есть еще финансовая составляющая, судьбы людей — спортсменов и тренеров, деньги, затраченные на подготовку спортсменов и финансовая ответственность».

Комментатор уверен, что в этом деле должны разбираться не только представители министерства спорта.

«Хочется понять, как было принято это решение. Это нарушение регламента, и здесь должны разбираться, с моей точки зрения, не только Министерство спорта, но и компетентные органы. Чем руководствовался Майгуров, принимая такое решение? Это не первый раз, когда идет противопоставление СБР Министерству спорта государству. Назначен абсолютно не легитимный человек на должность вице-президента СБР с полномочиями главного тренера. Вы указали главного тренера Министерству спорта, которого не утвердил, и вы даже не подавали заявку. Вы указали Министерству и государству, что вам плевать на их решение получается? Сейчас очередной плевок, это очень странно. Здесь Майгурова заносит немножко на вираже в оценке ситуации вообще. Нужно разбираться не только Министерству спорта, но и компетентным органам что происходит. Все это выглядит дико и странно. Ждем реакции биатлонной общественности и министерства», — добавил он.

В заявлении говорится о том, что руководство СБР допускает нарушения при проведении первенства России среди юниоров и юниорок. Белорусских спортсменов заявлено намного больше, чем россиян. А это повлияет на их личные рейтинги и рейтинги регионов.

На данный момент в Рыбинске проходит юниорское первенство России по биатлону среди спортсменов 19-21 года.