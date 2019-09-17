Из-за дисквалификации Васильевой Россия потеряла квоту

Международный союз биатлонистов дисквалифицировал на 18 месяцев российскую биатлонистку Маргариту Васильеву за три пропущенных внесоревновательных допинг-теста и аннулировал все ее результаты, начиная с 4 февраля 2019 года. Это значит, что в следующем сезоне квота России на этапах Кубка мира будет сокращена.

После вычета эстафетных гонок, в которых участвовала Васильева, наша команда опустится на шестое место в зачете Кубка наций. На старт личных гонок Кубка мира смогут выходить только пять россиянок, а не шесть, как было в прошлом сезоне. (Наталья Марьянчик)

Васильева дисквалифицирована на 1,5 года за допинг