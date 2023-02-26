Иван Колотов: «В январе у меня был спад. Благодаря прекрасной столовой в Демино я сильно отравился»

Биатлонист Иван Колотов поделился мнением о своем выступлении в большом масс-старте на чемпионате России в Ижевске.

«Я верил, что смогу догнать Михаила Первушина на последнем круге. Борьба была захватывающая, я понимал, что происходит. Когда видишь соперника, намного проще его догонять, чем когда он где-то едет за поворотом, а ты даже не представляешь, сколько до него осталось. Тренеры говорят отставание в секундах, но это сложно определить на глаз. А когда видишь соперника, это подхлестывает. Получилось догнать довольно быстро.

В январе у меня был очень сильный спад. Передаю привет Демино. Благодаря их прекрасной столовой, я сильно отравился и пролежал с температурой три дня. Потом я поехал в Раубичи, где был просто мертвый и не мог просто бежать. Там я провел сбор. Потом мне помог плодотворный горный сбор в Сочи. После этого я понял, что нахожусь в хорошей форме, но дома в Чайковском мне мешала стрельба», — цитирует Колотова Metaratings.ru.

Колотов занял второе место в мегамасс-старте. Победу в гонке одержал Ильназ Мухамедзянов. Михаил Первушин стал третьим.