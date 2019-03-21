Иван Черезов: "Трасса в Холменколлене подходит Логинову и Гараничеву"

Трехкратный чемпион мира по биатлону Иван Черезов заявил, что трасса в норвежском Холменколлене хорошо подходит Александру Логинову и Евгению Гараничеву. Он также добавил, что из-за сильного ветра стрельба будет непредсказуемой.

- Сегодня погода очень теплая, плюс 10 градусов, - приводит слова Черезова Калашников Media. - Трасса в основном сделана из искусственного снега, при такой температуре, она становится очень мягкой, лыжи проваливаются, поэтому бежать по ней гораздо сложнее, плюс влажность высокая. Те кто не сможет приспособиться, для них, конечно, очень тяжелые условия получаются.

Я думаю, что такая трасса подходит Логинову и Гараничеву она подходит. Ребята покрупнее, вроде Елисеева и Поршнева - им будет сложнее.

Кроме того, здесь очень сильный ветер. Я не помню, чтоб он был таким сильным. Не совсем понимаю, как обстановка на рубеже обстоит, но и там ветер на стрельбу повлияет. Скорее всего, стрельба, как и в Эстерсунде, будет непредсказуемой у многих.

Напомним, в Холменколлене проходит заключительный этап Кубка мира. Он продлится до 24 марта.

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