Иван Черезов: «России надо более четко изучить опыт успеха Франции и Норвегии»

Трехкратный чемпион мира Иван Черезов в интервью «Известиям» отметил высокий уровень подхода к подготовке биатлонистов во Франции Норвегии.

— Как бы вы могли объяснить доминирование Норвегии и Франции в современном биатлоне?

— Я думаю, что это совокупность работы всей системы биатлона в данных странах, начиная от подготовки детей и заканчивая поддержкой молодых спортсменов при переходе в главную команду. В первую очередь говорю про то, каким образом выстраиваются функциональная, стрелковая и психологическая составляющие. Как происходят отборы. Посмотрите на Францию, которая выиграла мужскую эстафету. У них подобралась целая плеяда топ-биатлонистов, которые вышли на пик формы. Плюс у них есть еще мощный резерв. Тоже самое у Норвегии. В этой стране традиционно готовят по два-три лидера, что в мужскую, что в женскую команды. Нам надо более четко изучить их опыт успеха.