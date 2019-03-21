Иван Черезов: "Нет ничего страшного в том, что сборная России добиралась до Осло на автобусе"

Трехкратный чемпион мира по биатлону Иван Черезов заявил, что не видит ничего страшного в том, что сборная России на автобусе добиралась до Осло из шведского Эстерсунда. В Холменколлене, являющемся одним из районов норвежской столицы, пройдет заключительный этап Кубка мира.

- Что касается логистики из Эстерсунда в Осло, которую сейчас в средствах массовой информации обсуждают. Я думаю, что ничего серьезного тут нет, - приводит слова Черезова Калашников Media. - Команда добралась на автобусе, ничего страшного тут нет. Есть и другие команды, которые добираются и по Европе перемещаются так же. В автобус ты сел и все: можешь отдыхать, никуда не ходить, спать. Если лететь самолетом, то ты долго носишь с собой вещи, таскаешь их на себе.

В общем, ничего тут такого нету. Многие команды так ездят. никакой драмы тут нет - это раз. Во-вторых, переезжали в понедельник, а первая гонка - в четверг. Два дня есть для восстановления. Думаю все уже спокойно восстановились, покатались и отдохнули после чемпионата мира.

Этап в Холменколлене продлится до 24 марта.

Все о биатлоне - здесь