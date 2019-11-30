Сборная Италии выиграла смешанную эстафету на первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде. Второй финишировала Норвегия, третьей — Швеция.

Сборная России стала четвертой с отставанием 1.44,9.

Эстерсунд (Швеция)

Кубок мира

Смешанная эстафета

1. Италия (Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Лукас Хофер, Доминик Виндиш) — 01:05.56,1 (0 шт. кругов + 9 доп. патронов)

2. Норвегия (Ингрид Таннреволь, Тирил Экхофф, Тарьей Бе, Йоханнес Бе) — отставание 4,1 (0 + 15)

3. Швеция (Лина Перссон, Мона Брорссон, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома) — 59,9 (0 + 11)

4. Россия (Екатерина Юрлова-Перхт, Светлана Миронова, Дмитрий Малышко, Александр Логинов) — 1.44,9 (1 + 13)

5. Австрия (Юлия Швайгер, Катарина Иннерхофер, Феликс Ляйтнер, Доминик Ландертингер) — 1.53,6 (1 + 10)

6. Швейцария (Селина Гаспарин, Лена Хекки, Беньямин Вегер, Жереми Финелло) — 1.55,5 (1 + 15)

Смешанная эстафета в Эстерсунде. Live! //

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