Спортивный юрист Артем Пацев прокомментировал обвинения российской стороны о том, что подпись Григория Родченкова в документах Международного олимпийского комитета была подделана.

Накануне адвокат Алексей Панич, представляющий интересы российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой, заявил на слушаниях Спортивного арбитражного суда в Лозанне о том, что в предоставленных МОК свидетельских показаниях присутствует поддельная подпись бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

— Разглашение доказательной базы прямо по ходу слушаний со стороны адвоката, мягко говоря, не приветствуется арбитрами CAS, — заявил Пацев. — Это считается некорректным, и арбитры крайне негативно относятся к той стороне, которая допускает такое разглашение. На мой взгляд, позиция насчет поддельной подписи рассчитана исключительно на внутренний рынок, обыкновенный пиар. Это ни к чему не приведет, но просто провоцирует дополнительный шум.

Спортсменки выиграли серебро в эстафете на Олимпийских играх 2014 в Сочи, однако впоследствии их результат был аннулирован по обвинению в нарушении антидопинговых правил. (Наталья Марьянчик)