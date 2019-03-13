"Историческая награда для Болгарии. А ты рад?" Губерниев - Киркорову

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поздравил болгарского биатлониста Владимира Илиева с серебряной медалью в индивидуальной гонке на чемпионате мира в шведском Эстерсунде.
- Владимир Илиев - серебряный призер ЧМ по биатлону!!! Поздравляю, братушка!!!!! Историческая награда для Болгарии!!! Я очень рад!! Филипп Киркоров, а ты рад? - написал Губерниев в своем Инстаграме.
Владимир Илиев - серебряный призёр ЧМ по биатлону !!! Поздравляю , братушка !!!!! Историческая награда для Болгарии !!! Я очень рад !!! @fkirkorov - Филипп , а ты рад ??? 👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 #биатлон #биатлонсдмитриемгуберниевым #болгария #киркоров #илиев #россия #серебро #чемпионатмира #ветербиатлонагонитнасвперед #голосбиатлона
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