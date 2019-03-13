"Историческая награда для Болгарии. А ты рад?" Губерниев - Киркорову

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поздравил болгарского биатлониста Владимира Илиева с серебряной медалью в индивидуальной гонке на чемпионате мира в шведском Эстерсунде.

- Владимир Илиев - серебряный призер ЧМ по биатлону!!! Поздравляю, братушка!!!!! Историческая награда для Болгарии!!! Я очень рад!! Филипп Киркоров, а ты рад? - написал Губерниев в своем Инстаграме.

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