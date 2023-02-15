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Сегодня, 16:53

Истомин считает, что Йоханнесу Бе неинтересно соревноваться с лыжниками

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Старший тренер женской сборной России по биатлону Артем Истомин прокомментировал выступление Йоханнеса Бе на чемпионате мира по биатлону в Оберхофе.

«Как отношусь к огромному преимуществу Йоханнеса Бе над соперниками на чемпионате мира? Самое высочайшее впечатление, потому что он просто бежит вне конкуренции. Когда вчера мы смотрели с Виталием Викторовичем Норицыным гонку, понимали, что если он больше двух раз не промажет, выиграет по-любому, как бы кто ни стрелял. Уле-Эйнар Бьорндален сказал, что хотел бы посмотреть на него в лыжных гонках. Смог бы он конкурировать, например, в коньковой разделке? Думаю, что смог бы, но вряд ли это ему интересно. Он никогда не проявлял особого интереса к лыжным гонкам», — приводит слова Истомина Metaratings.ru.

На чемпионате мира 2023 года Йоханнес Бе выиграл три золотые медали в индивидуальных гонках (спринт, гонка преследования, индивидуальная гонка), а также в составе сборной Норвегии выиграл смешанную эстафету.

Источник: https://metaratings.ru/news/trener-sbornoi-rossii-istomin-schitaet-chto-iokhannesu-byo-neinteresno-sorevnovatsya-s-lyzhnikami-228095/
Биатлон
Йоханнес Бе
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