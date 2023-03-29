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Истомин считает, что не стоит зацикливаться на вопросе допуска россиян на Олимпиаду

Алина Савинова
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Российский тренер по биатлону Артем Истомин высказался о критериях Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении спортсменов из России.

«Можно ли назвать критерии МОК в отношении россиян унизительными? С одной стороны, да. Но и их тоже можно понять, они придерживаются своих принципов. Но какие принципы будут у нас узнаем уже позже. Не стал бы зацикливаться на том, поедут ли спортсмены на Олимпиаду. Для начала нам самим нужно расти, нам есть над чем работать», — приводит слова Истомина Metaratings.ru.

Во вторник, 28 марта, МОК рекомендовал международным федерациям допускать до стартов российских спортсменов, не поддерживавших СВО, в нейтральном статусе. Также организация призвала не допускать до турниров атлетов, связанных с вооруженными силами и органами безопасности.

Источник: https://metaratings.ru/news/istomin-ne-stal-by-zaciklivatsya-na-voprose-dopuska-k-olimpiade-nam-samim-nuzhno-rasti-est-nad-chem-rabotat-239152/
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