Источник: Васильеву дисквалифицируют за нарушение антидопинговых правил

Апелляция российской биатлонистки Маргариты Васильевой на решение признать ее виновной в пропуске трех допинг-тестов отклонена, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. 27-летняя спортсменка будет дисквалифицирована.

- 20 марта эксперт Независимого агентство антидопингового тестирования (ITA), который занимался административным пересмотром дела, уведомил Васильеву, что ее объяснения не приняты и ей засчитан пропуск третьего допинг-теста, - приводит ТАСС слова источника. - Теперь дело должно быть передано в Международный союз биатлонистов, который вынесет наказание.

Васильева пропустила третий допинг-тест 4 февраля. Она заявила, что не смогла правильно указать свое местоположение в системе ADAMS: в ней говорилось, что спортсменка была в Красноярске, хотя в этот момент она летела в Канаду на этап Кубка мира.

Напомним, Васильева пропустила чемпионат мира в шведском Эстерсунде из-за начатого в феврале разбирательства. Она занимает 38-е место в общем зачете Кубка мира.

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