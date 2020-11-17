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Источник: Поршнев и Стрельцов заразились коронавирусом

11:49
Никита Поршнев. Фото krsk2019.ru.
Никита Поршнев. Фото krsk2019.ru.
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Российские биатлонисты Кирилл Стрельцов и Никита Поршнев заразились коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой надва источника, близких к национальной команде.

Оба биатлониста проходили подготовку к сезону в составе сборной России, которая на этой неделе завершает последний перед стартом сезона тренировочный сбор. На прошлой неделе мужская команда провела две контрольные гонки в Ханты-Мансийске для отбора в состав на первые этапы Кубка мира. Поршнев пропустил оба старта, Стрельцов вышел только на первый, который прошел 11 ноября (седьмое место).

За последний месяц в мужской сборной России коронавирусной инфекцией переболели два биатлониста: Петр Пащенко и Александр Поварницын.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10020883

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