Источник: Поршнев и Стрельцов заразились коронавирусом

Российские биатлонисты Кирилл Стрельцов и Никита Поршнев заразились коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой надва источника, близких к национальной команде.

Оба биатлониста проходили подготовку к сезону в составе сборной России, которая на этой неделе завершает последний перед стартом сезона тренировочный сбор. На прошлой неделе мужская команда провела две контрольные гонки в Ханты-Мансийске для отбора в состав на первые этапы Кубка мира. Поршнев пропустил оба старта, Стрельцов вышел только на первый, который прошел 11 ноября (седьмое место).

За последний месяц в мужской сборной России коронавирусной инфекцией переболели два биатлониста: Петр Пащенко и Александр Поварницын.